Três conchas de galinha: menino viraliza ao contar sobre merenda na escola

Pierre Silva Chagas, de 15 anos, ficou famoso da noite para o dia. Um áudio que enviou a um amigo pelo WhatsApp em que conta sobre a merenda servida na escola onde estuda viralizou nos últimos dias e é o meme do momento. Ele diz que se serviu de “três conchadas de galinha, repito, três conchadas de galinha”, além de narrar com precisão o restante do almoço: chuchu ao molho branco, iscas de frango, arroz e feijão, salada de tomate e banana de sobremesa.

“O Igor gosta muito de frango. Aí resolvi mandar o áudio para zoar ele. Tinha perdido a comida favorita”, contou Pierre ao jornal Zero Hora.

O áudio, gravado no dia 15 de março, divertiu o padrasto de Igor, que dividiu a peça com 5 ou 6 pessoas. Dali por diante, a gravação se espalhou e ganhou as redes sociais, divertindo os internautas. Ouça abaixo: