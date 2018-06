Tenista Maria Esther Bueno morre aos 78 anos em São Paulo

A ex-tenista brasileira Maria Esther Bueno morreu nesta sexta-feira (8), aos 78 anos, no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, onde estava internada em estado crítico lutando contra um câncer de boca. Maria Esther Bueno é a tenista mais vitoriosa da história do Brasil, foi número 1 do ranking mundial em 1959, 1964 e 1966 e conquistou 19 títulos de Grand Slam – 12 nas duplas e sete na categoria individual. Em 1978, um ano após anunciar sua aposentadoria, a brasileira entrou para o Hall da Fama do tênis mundial. Ao todo, conquistou 589 títulos.

O complexo de tênis montado nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, levou o nome de Maria Esther Bueno. Nos últimos anos, ela atuava como comentarista de tênis do canal Sportv.

O velório acontece neste sábado, das 8h às 15h, no salão oval do Palácio do Governo de São Paulo.

Leia também: O que os astros reservam para o seu signo no segundo semestre de 2018