Suzane deixa a prisão para o Dia das Mães

Suzane obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto em outubro de 2015. Sua primeira saída temporária aconteceu em março de 2016.

Anna Carolina Jatobá, outra detenta, condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni, também deixou o presídio pela manhã. Ao todo, 3 200 presos são beneficiados com a saída temporário de Dia das Mães no sistema prisional do Vale do Paraíba. As saídas começaram na terça (7) e os detentos devem voltar à prisão a partir do dia 13.