Supermercados trocam bandejas de isopor por material biodegradável

No final de abril, o GPA, um dos maiores grupos varejistas do país, anunciou uma grande mudança que promete diminuir a quantidade de lixo dos supermercados Extra e Pão de Açúcar. A empresa afirmou que irá substituir 100% de suas bandejas de isopor por uma opção biodegradável até 2020.

O grupo controla as bandeiras dos dois supermercados e prometeu que as bandejas irão substituir as feitas de isopor (poliestireno expandido), PVC, PET e outros plásticos das marcas Taeq e Qualitá. Mensalmente, 600 mil unidades das bandejas de plástico são utilizadas em todo o país.

A nova versão 100% biodegradável foi desenvolvida a partir de uma tecnologia inédita: caixas de celulose e amido. A mudança deve começar esse mês, sendo concluída em um ano (maio de 2020) nas embalagens de frutas, legumes e verduras.

As embalagens que serão usadas agora são 100% livres de petroquímicos e aditivos tóxicos, e levam até seis meses para serem totalmente degradadas. A ideia, além de serem biodegradáveis, é diminuir o descarte de resíduos.

As trocas começam nos itens orgânicos Taeq, das redes Extra e Pão de Açúcar do Estado de São Paulo. A expectativa, até o prazo máximo, é que a substituição aconteça nos demais Estados do país e inclua os itens Qualitá.

