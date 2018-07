Prevenção de suicídio: ligação para o CVV já é grátis em todo o Brasil

Desde o último domingo (1), as ligações feitas para o Centro de Valorização da Vida através do número 188 são gratuitas para todo o Brasil. Bahia, Maranhão, Pará e Paraná foram os últimos estados a terem gratuidade através de uma parceria com o Ministério da Saúde. O atendimento é destinado à prevenção do suicídio.

“Facilitar o acesso do serviço gratuito de prevenção do suicídio e apoio emocional a toda a população brasileira é muito importante. Antes do 188, somente as regiões nas quais havia um dos 90 postos de atendimento do CVV se tinha acesso ao serviço telefônico, pagando o custo de ligação local. Hoje, de qualquer município do país é possível ligar, inclusive de celular”, diz a nota da organização.

A cada 45 minutos uma pessoa se mata no Brasil. Os idosos são as principais vítimas, mas a epidemia silenciosa acomete os jovens. No primeiro boletim epidemiológico sobre o assunto, divulgado em 2017 pelo Ministério da Saúde, o suicídio consta como a quarta maior causa de morte entre brasileiros de 15 a 29 anos. A gratuidade das chamadas faz parte do plano do governo para diminuir as taxas em 10% até 2020.

O que é o CVV?

O CVV é uma associação civil sem fins lucrativos que trabalha com prevenção ao suicídio, por meio de voluntários treinados que dão apoio emocional a todas as pessoas que querem e precisam conversar. Todas as ligações são sigilosas: não é preciso se identificar para ter acesso.

Tire todas as suas dúvidas sobre o CVV: