Saiba se você ouve as 10 músicas mais tocadas em todo mundo no Spotify

A música faz parte do nosso dia-a-dia, mas dá um trabalhão dar ordem às listas com os sucessos que a gente mais gosta de ouvir. E, se organizar o que a gente gosta já é um desafio, imagine então estar atualizada com os novos lançamentos? Nessas horas a inteligência artificial é usualmente bem-vinda e o Spotify está ligado nisso, por isso lançou duas playlists que reunem especialmente para você suas músicas favoritas atualizadas.

Funciona assim: se você não pára de escutar um determinado sucesso, os mais repetidos entram na playlist No Repeat. São as músicas mais tocadas em um mês, atualizadas a cada cinco dias. É normal que aos poucos as repetidas sejam trocadas, mas não necessariamente esquecidas. A playlist De Volta Pro Repeat busca as mais tocadas em um espaço de mais de 30 dias, mantendo assim todos os gêneros e artistas que te agradam em uma lista também pensada apenas para você. Não há risco de que as listas tenham as mesmas músicas: o que aparece em uma, não repete na outra.

A iniciativa é mundial, ou seja, reflete o gosto de mais de 232 milhões de usuários ativos em 79 países e atende tanto a usuários gratuitos como aos assinantes. Com todos esses dados, há uma curiosidade a mais. Com as duas novas playlists, o Spotify reúne toda semana o Top 10 Mundial, baseado nos algoritmos das listas.

Abaixo as mais tocadas entre 23 e 28 de setembro: