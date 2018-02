O Ano Novo Chinês começa nesta sexta-feira! Entre 16 de fevereiro de 2018 até 5 de fevereiro de 2019, o “Ano do Cão” favorecerá as pessoas leais, sinceras, trabalhadoras e dispostas a reconstrução da vida, segundo a astróloga Andreia Modesto em sua coluna na VEJA SP. Ele tem uma ligação especial com o elemento “terra”.

Exatamente por essa conexão, Touro, Virgem e Capricórnio são os destaques. Na vida profissional, poderá ganhar mais credibilidade e começar a poupar para ter segurança material. “Cuidar da saúde, respeitar seus limites e planejar o desenvolvimento na carreira e nas finanças resultará em recompensas até o fim do ciclo”, disse a especialista.

Os demais:

Áries, Leão e Sagitário devem ter metas bem definidas para aproveitar as energias do “Ano do Cão”. “Um dos desafios será trabalhar em equipe, reconhecendo e respeitando os talentos de cada parceiro profissional”, esclareceu.

Gêmeos, Libra e Aquário aproveitarão as energias de solidariedade e companheirismo que o ano promoverá. “Devem encontrar parcerias inteligentes e dividir ideias, esforço e trabalho. Poderão fazer novas amizades e construir alianças sólidas e produtivas”, explicou Andreia.

Câncer, Escorpião e Peixes poderão aproveitar boas inspirações e investir no contato com o belo e com a arte. Atenção para a organização.