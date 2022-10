Seu gato te ignora de propósito? Ciência responde

Você já teve a impressão de que seu gato estava te ignorando de propósito? Bom, segundo a revista científica Animal Cognition, isso realmente acontece. Após analisar o comportamento dos felinos, os cientistas concluíram que os gatinhos têm total consciência de que os humanos estão tentando se comunicar, mas simplesmente não se importam.

Como o estudo foi feito

Para chegar a esses resultados, os pesquisadores selecionaram 16 gatos domésticos. Quando estes ouviram uma gravação de seu dono os chamando, a maioria virou os ouvidos para os alto-falantes, mexeu o corpo com mais intensidade ou exibiu pupilas dilatadas.

Em contrapartida, os gatos geralmente reduziam a intensidade comportamental ao ouvir a voz de um estranho os chamando. Os cientistas então tocavam gravações dos donos dos felinos lhes dando comandos diretos, e depois, reproduziam vozes de estranhos os dando ordens.

No fim das contas, os gatinhos só reagiram ao ouvir a versão direcionada a eles, o que mostra que eles são capazes de distinguir as frases ditas para eles ou outras pessoas. Ao ouvir as mesmas frases ditas por estranhos, os animais permaneceram desinteressados independente do tom utilizado.