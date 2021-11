“Sou mulher”: seleção da Jordânia questiona gênero da goleira do Irã

A Associação de futebol da Jordânia exigiu que sejam realizados exames que comprovem o gênero de uma jogadora iraniana. A exigência, feita no último final de semana, ocorreu após os dois times se enfrentarem em setembro, pelas Eliminatórias para a Copa Asiática feminina.

O gênero da goleira Zohreh Koudaei é questionado pela Jordânia, que encaminhou um pedido de abertura de inquérito à AFC (Confederação Asiática de Futebol). Ali Bin al-Hussein, príncipe e presidente da federação jordaniana, exigiu a “verificação de sexo” da jogadora em uma carta no Twitter, datada de 5 de novembro.

Ele alega que existem “dúvidas sobre a elegibilidade da jogadora” e afirma ainda que o Irã “tem um longo histórico no que diz respeito a questões de gênero e de dopagem” das atletas.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX

— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021