Seleção brasileira de futebol feminino sobe no ranking da FIFA

Na última sexta-feira (27), a FIFA atualizou o ranking de seleções femininas e reposicionou a Seleção Brasileira. O Brasil passa a ocupar a 8ª posição, uma colocação acima da que estava desde a última mudança, que ocorreu em dezembro de 2019.

Comandado pela sueca Pia Sundhage, o Brasil aparece empatado em número de pontos com a seleção do Canadá. Além dos resultados das partidas, mando de campo, qualidade do adversário e importância do jogo também são fatores levados em consideração no ranqueamento.

Tática de jogo contra a pandemia

Em quarentena após terem atuado no Torneio Internacional da França, entre os dias 4 e 10 março, as atletas e a comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina decidiram recorrer à tecnologia para tentar minimizar os impactos desse período sem treinos e jogos. Para dar continuidade aos trabalhos sem deixar de cuidar da saúde das jogadoras, eles agora fazem reuniões por videoconferência, lideradas por Sundhage.

“Fizemos uma reunião com toda a comissão técnica, para manter a rotina de trabalho. As palavras-chave são atuar em conjunto, manter o foco e acompanhar as atletas. Faremos reuniões técnicas e táticas com elas e também teremos alguns encontros virtuais focados nos aspectos físicos e mentais”, disse a treinadora em entrevista no site da CBF. Durante os encontros online, táticas e resultados das últimas partidas são debatidos e reavaliados.

As reuniões virtuais devem ser feitas de duas a três vezes por semana. Além disso, a comissão técnica também está em contato constante com profissionais dos clubes onde as jogadoras atuam.

