Seis meses sem Marielle e Anderson. Seis meses sem respostas

Já virou um marco. Todo dia 14 a gente cobra por respostas, mas nada acontece. Nesta sexta-feira, completa seis meses que a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinatos no Rio de Janeiro. Seis meses da quarta-feira que parou o Brasil em março e deixou o país se questionando sobre quem encomendou o assassinado de Marielle e, consequentemente, o de Anderson. E, até agora, nenhum resultado contundente nas investigações.

“É difícil deitar na cama e imaginar o porquê dessa barbaridade. Eu sei que não criei uma filha para ser odiada, para fazer mal a ninguém. Como eu posso dormir em paz enquanto tiver esse questionamento?”, disse Marinete Franco, mãe da vereadora, ao UOL.

Na tarde de hoje, a Anistia Internacional fez uma manifestação no local do crime utilizando um caminhão que carregava um grande painel eletrônico com mensagens cobrando das autoridades respostas sobre a investigação. “6 meses atrás Marielle Franco foi brutalmente assassinada”, “Ainda não temos respostas”, “Autoridades brasileiras: quem matou Marielle? e “Exija uma resposta” foram algumas das frases exibidas, informa O Globo.

No caminho, o veículo parou em frente à Secretaria de Segurança, onde exibiu a frase “Senhor General Richard Fernandes Nunes ( secretário de Segurança), quem matou Marielle?”, entre outras. No Ministério Público, o caminhão parou duas vezes exibindo a mensagem “Senhor José Eduardo Ciotola Gussem (procurador-geral de Justiça do Rio): quem matou Marielle?”

A hashtag #MariellePresente – sinônimo da indignação contra o assassinato da vereadora e do motorista – e o nome “Marielle Franco” estão entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Por lá, políticos, celebridades e o resto da sociedade cobra respostas.

Seis meses sem Marielle. Seis meses sem respostas. Tenho essa foto aqui comigo, lembrança de um encontro lindo, emocionante. Encontro de amigas, de mulheres que eu respeito e admiro e que não vão deixar Marielle ser silenciada. #mariellepresente https://t.co/sfa6V4D7rc pic.twitter.com/jHQFPmgM2H — Pitangão 🅱️ – (@CamilaPitanga) September 14, 2018

Seis meses de luta por Marielle e Anderson. Hoje, às 17h, estaremos na Praça Mário Lago (na Rua São José com Av. Rio Branco) para um ato em memória deles e para cobrar respostas. #MariellePresente pic.twitter.com/HCW6LUDWqC — Freixo 5050 (@MarceloFreixo) September 14, 2018

Seis meses sem Marielle e Anderson. Sem meses sem respostas. Não vamos esquecer.#MariellePresente #AndersonPresente pic.twitter.com/42VUirHwjh — Sâmia Bomfim 5000 (@samiabomfim) September 14, 2018

A execução da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes completa seis meses hoje e ainda não temos respostas. Quem matou e quem mandou matar? #MariellePresente — Suplicy 131 (@esuplicy) September 14, 2018

Seis meses do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes e ainda estamos sem resposta. Que a justiça seja feita! #mariellepresente #mariellefranco #justica pic.twitter.com/JfEc6ByPRU — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) September 14, 2018