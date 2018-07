Robin Wright ganha foco principal na nova temporada de ‘House of Cards’

A Netflix aproveitou o dia 4 de julho – Dia da Independência dos Estados Unidos – para divulgar o teaser da sexta e última temporada da série House Of Cards.

O breve teaser apresenta a atriz Robin Wright como a Presidente Claire Underwood sentada no Lincoln Memorial. “Feliz Dia da Independência… para mim”, diz a personagem. O vídeo encerra com a música tema junto com a hashtag #MyTurn, ecoando as últimas palavras de Claire no final da temporada anterior.

Robin Wright vai liderar a série nesta temporada, juntamente com a saída do ator Kevin Spacey do elenco, após ser acusado de assédio sexual. Apesar de não deixar clara a ausência de Spacey, a personagem Claire Underwood aparece sozinha no vídeo, deixando subentendido que o ator não participa mais da equipe.

Confira o vídeo abaixo:

A message from the President of the United States. pic.twitter.com/yx0P3qyHfW — House of Cards (@HouseofCards) July 4, 2018

A série ‘House Of Cards’ é uma produção norte-americana de drama político, criada por Beau Willimon. A sexta temporada chegará ao Netflix no final deste ano.

