O ex-operador de VT da Globo Diego Rocha Pereira, responsável por vazar o vídeo em que o jornalista William Waack aparece fazendo comentários racistas, voltou ao antigo local de trabalho. Ele se sentou na cadeira que Waack ocupava antes de ser afastado pela Globo e registrou o momento em foto.

Na terça-feira (05), Diego compartilhou o clique em seu perfil do Instagram acompanhado da legenda “O que acham?! #didiconoplimplim #tvglobo #sechamareupenso”. A direção da emissora, então, determinou uma busca por imagens das câmeras de segurança para saber como o rapaz foi parar ali, informa a coluna de Ricardo Feltrin, na UOL.

O que acham?! #didiconoplimplim #tvglobo #sechamareupenso A post shared by Didico Rocha (@diego_rocha) on Dec 5, 2017 at 9:54am PST

O jeito que Diego encontrou para entrar no prédio do antigo trabalho foi simples. Ele informou na portaria que foi chamado no RH e, assim, foi liberado. Na sequência, ele foi direto para a redação do Jornal da Globo, interagiu com os antigos colegas – recebendo elogios de alguns por sua atitude corajosa – e seguiu para a bancada do noticiário.