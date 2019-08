Como será a recuperação da jovem que perdeu couro cabeludo

Débora Stefanny Dantas de Oliveira, de 19 anos, teve seu couro cabeludo e parte do rosto arrancados em um acidente de kart no Recife, em Pernambuco. A jovem está internada no Hospital Especializado de Ribeirão Preto aguardando para fazer uma cirurgia plástica de reconstrução.

O médico Marco Maricevich, professor assistente do serviço de cirurgia plástica do centro hospitalar de referência Baylor College of Medicine, de Houston, nos Estados Unidos, chegará em Ribeirão Preto na próxima quinta-feira (22) para auxiliar a equipe que está cuidando de Débora.

Marco realizará uma microcirurgia reconstrutiva junto com a equipe do médico Daniel Lazo na sexta-feira (23). Débora está na UTI enquanto aguarda o próximo procedimento.

Logo após o acidente, Débora passou por duas cirurgias ainda em Recife, com duração de cinco e sete horas. A princípio, os dois procedimentos seriam suficientes, mas após o aparecimento de novos microtrombos que poderiam ocasionar a rejeição total das células, foi decidido que outra cirurgia seria necessária e Débora foi transferida para Ribeirão no domingo (18).

“Está prevista para quinta-feira nova abordagem cirúrgica e preparação para as demais etapas do tratamento, com início dos transplantes microcirúrgicos e reconstrução das pálpebras”, diz a nota, assinada pelos médicos Daniel Lazo e Olímpio Filho.

Eduardo Tumajan, namorado de Débora, disse que ela está sendo muito bem acompanhada e elogiou a equipe do hospital em Ribeirão Preto, “Ela está muito feliz. Se Deus quiser, vai conseguir retomar a vida dela. Vai voltar tudo ao normal. Ela está bem, sendo acompanhada pelos médicos, e iremos começar o tratamento que é preciso”, disse em seu Instagram.

