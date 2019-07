Cantor sertanejo morre em acidente aos 22 anos

O cantor Ramon Struck, de 22 anos, morreu no último domingo (07) após sofrer um acidente de carro em Santa Catarina. O veículo em que ele estava colidiu contra uma carreta no quilômetro 110 da BR-470 em Apiúna, Vale do Itajaí.

Os familiares disseram que o jovem havia tocado em uma festa na noite anterior e voltava para casa. Struck estava em início de carreira e tinha o sonho de alcançar o sucesso através da música. Em suas redes sociais, o rapaz publicava canções autorais para divulgar seu trabalho.

+ Morre o jornalista Paulo Henrique Amorim