Quem é Luigi Mangione, suposto assassino de CEO que viralizou na internet

O departamento de Polícia de Nova York identificou, na última segunda-feira (9), Luigi Mangione como suspeito de matar o CEO da seguradora de saúde United Health Care, Brian Thompson. O jovem foi detido em uma unidade do McDonald’s na Pensilvânia.

De acordo com a NBC, fontes alegaram que ele utilizava uma identificação falsa e foi encontrado com uma arma fantasma, um silenciador, um passaporte e um manifesto por escrito. Em seu perfil no Instagram, ele se apresenta como “buscador da verdade” e “quebrador do sistema”.

Quem é Luigi Mangione?

O jovem mantinha presença online ativa em plataformas de jogo e co-fundou o Upgrade, primeiro clube de desenvolvimento de videogames da Universidade da Pensilvânia. Além disso, ele se formou no Gilman College, colégio privado apenas para rapazes, no estado de Maryland. Sua família é dona de diversos negócios do setor imobiliário em Baltimore.

Mangione tem bacharelado em Engenharia e Ciências da Computação e um mestrado nessas áreas, também pela Universidade da Pensilvânia. O destaque fez com que ele se tornasse membro da Eta Kappa Nu, sociedade exclusiva de honra acadêmica para alunos de Engenharia Elétrica e de Computação.

O chefe de detetives do NYPD, Joseph Kenny, informou que o documento encontrado mostrava uma “má vontade em relação à América corporativa” e criticava as empresas de saúde por priorizar os lucros aos cuidados com as pessoas.

Acredita-se que Luigi tinha um motivo pessoal contra a comunidade médica: obituários online mostram que ele perdeu uma avó em 2013 e um avô em 2017, suspostamente vítimas de um sistema falho de saúde.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

