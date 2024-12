Quem é Alex Consani, a primeira mulher trans eleita Modelo do Ano

Na última segunda-feira (2), o British Fashion Awards elegeu Alex Consani como a Modelo do Ano. Ela é a primeira mulher transgênero a obter o título, sendo um grande marco para a representação de talentos LGBTQIA+ na moda.

A modelo norte-americana ganhou destaque entre as concorrentes Alva Claire, Amelia Gray, Anok Yai, Mona Tougaard e Liu Wen. Em seu discurso de agradecimento, fez questão de destacar: “Agora, mais do que nunca, uma conversa importante que deve ser realizada é sobre como realmente apoiar e elevar uns aos outros dentro desta indústria, especialmente aqueles que têm sido considerados insignificantes”.

A premiação, que é uma das mais importantes da indústria, já entregou este mesmo troféu para Kate Moss, Naomi Campbell e Bella Hadid.

Quem é Alex Consani?

Alex Consani nasceu em 23 de julho de 2003 na Califórnia e cresceu em uma família que a apoiou em relação a sua identidade. A transição teve início aos 12 anos, idade em que também começou a compartilhar conteúdos nas redes sociais, sendo uma inspiração para outras mulheres.

Em 2019, ela assinou contrato com uma das maiores agências de modelo, a IMG Models. Sua estreia na passarela foi em 2021 para Tom Ford, e depois desfilou para grifes como Versace, Chanel e Alexander McQueen.

Neste ano, ao lado da brasileira Valentina Sampaio, Consani foi uma das primeiras modelos trans a desfilar na passarela do Victoria’s Secret Fashion Show. Alex também foi estrela de campanhas de marcas como Marc Jacobs e Jacquemus, Balenciaga e participou do videoclipe de 360, da Charli XCX.

