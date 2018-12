Ela sofreu queimaduras no rosto após usar cosmético popular na internet

Natasha Martlew, uma jovem de 20 anos, aplicou ácido salicílico e seu rosto e teve uma experiência bem desagradável. Ela escolheu a versão da The Ordinary, recomendada para peles com tendência a manchas. O produto diz também limpar os poros. Menos de 12 horas da aplicação, no entanto, a jovem teve o rosto coberto por bolhas d’água que explodiram.

A universitária teve queimaduras e precisou tomar antibióticos. Segundo os médicos, o produto raramente causa esse tipo de reação alérgica. Após explodirem, as bolhas começaram a descascar e Natasha ficou reclusa em casa.

Agora, ela faz alerta sobre produtos de beleza. “Uma amiga minha do trabalho me recomendou o produto e eu estava muito empolgada para testá-lo. Também falei sobre o cosmético para toda a minha família. Como eu nunca tinha usado o ácido, apliquei apenas duas gotas em um algodão para espalhar o sérum pelo meu rosto. A princípio eu não observei reações além de uma leve vermelhidão, mas presumi que era apenas por ter aplicado um produto no meu rosto”, afirmou Natasha.

“Quando acordei na manhã seguinte, questionei o que tinha acontecido com o meu rosto. Mais ou menos 100 espinhas apareceram na minha pele. Foi quando toquei o meu queixo e algumas das marcas explodiram — e eu notei que era um bolhas, e não espinhas. “Um consultor no hospital confirmou que eram queimaduras químicas e que ácido salicílico tem potencial para provocar esse tipo de reação, já que se trata de um ácido. Ele disse que sentia muito que tenha acontecido comigo, mas que eu tinha apenas tido azar”.

“Eu segui as instruções da caixa, já que nunca tinha usado o produto. Elas alertavam para interromper a aplicação do cosmético caso uma irritação fosse observada, mas eu usei o produto apenas uma vez, então esse alerta não se aplica. Não sei porque eles não alertam sobre potenciais riscos”, falou. “Ficamos todos em choque porque é um produto muito popular que muitas pessoas usam.”

Natasha enviou uma mensagem a empresa, que ofereceu um reembolso e um produto para melhorar a irritação da pele dela. “Estou muito chateada. Agora, eu preciso olhar no espelho, ver as cicatrizes e saber que tudo poderia ser evitado se eles tivessem mostrado os riscos do produto”.

As informações são do Daily Mail.