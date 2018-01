Produtor Harvey Weinstein é agredido em restaurante

O produtor Harvey Weinstein, acusado de assédio e abuso sexuais por várias mulheres de Hollywood, foi agredido em um restaurante em Scottsdale, no estado norte-americano de Arizona, por outro cliente. Ele estava acompanhado um funcionário do centro de reabilitação onde está se tratando.

“Você é um pedaço de merda [sic] por aquilo que fez com aquelas mulheres”, disse o agressor ao acertar Weinstein com dois tapas. Ele chegou a perder o equilíbrio, mas não caiu. Pessoas que estavam no local afirmaram que o homem parecia estar embriagado.

O autor do vídeo perguntou se Weinstein queria denunciar a agressão, mas ele se recusou e deixou o restaurante.