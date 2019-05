Prestes a casar, mulher descobre que futuro enteado engravidou sua filha

Cinco dias antes de se casar, uma noiva utilizou o Facebook para desabafar sobre uma situação pra lá de inusitada. De forma anônima, ela buscava conselhos sobre o que deveria fazer após descobrir que o filho do noivo, de 16 anos, havia engravidado sua filha, de 15.

“Há dois meses nós quatro passamos a morar juntos, formando essa família ‘mista’. […] Ontem minha filha e o filho dele nos contaram que era está grávida. E ele é o pai”. O post terminava com ela perguntando se deveria se casar mesmo assim.

Não faltaram reações ao desabafo, que foi reproduzido em outros grupos na rede. E nem todas foram muito amigáveis. “Obviamente eles não são parentes, mas isso não torna a situação aceitável. As dinâmicas de família e estruturas das relações mudaram. É muito para as crianças lidarem. Separe elas. Busque terapia familiar”, escreveu uma mulher.

Mas muitas pessoas foram empáticas com as dificuldades da mulher e até compartilharam experiências semelhantes. “Meus pais se casaram e anos depois a mãe de minha mãe casou com o pai do meu pai, tornando os dois meio-irmãos, e fazendo meus irmãos virarem meus primos. Para mim, a situação não é esquista, já que eles não cresceram como irmãos.”, comentou outra. E uma brincou: “Ah, agora vocês serão uma família ‘mista’ com certeza!”

