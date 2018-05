Polícia prende suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle Franco

Um homem suspeito de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), segundo informações do jornal O GLOBO desta quarta-feira (30).

Segundo a publicação, policiais da Delegacia de Homicídios da Capital prenderam Thiago Bruno Mendonça, conhecido como Thiago Macaco, 33 anos, no interior de uma loja do Shopping Nova América, em Del Castilho, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde da última terça-feira (29).

A prisão cumpre mandado expedido pela 2ª Vara Criminal. Thiago é acusado de matar Carlos Alexandre Pereira Maria, conhecido como Cabeça, colaborador do vereador Marcello Siciliano (PHS). Cabeça foi morto em 8 de abril deste ano, enquanto estava em um bar em Jacarepaguá.

Thiago também é apontado no depoimento de uma testemunha-chave do caso do assassinato de Marielle e de seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março deste ano.

Segundo a testemunha, Thiago é um ex-miliciano ligado a Orlando de Curicica, chefe da milícia da Boiúna, que atualmente encontra-se preso.

A suspeita é de que tanto Thiago quanto Orlando tenham participado do assassinato de Marielle, que estaria atrapalhando os negócios de milicianos na Zona Oeste da capital fluminense.

Leia mais: Entrevista completa com Monica Benício, viúva de Marielle Franco