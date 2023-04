Por que Elon Musk mudou o logo do Twitter?

Nesta segunda-feira (3), os usuários do Twitter foram surpreendidos com uma repentina mudança no tradicional logo. O pássaro azul foi trocado por um cachorro, o Dogecoin, símbolo da criptomoeda. Afinal, o que aconteceu? Elon Musk foi “instigado” a isso em março de 2022, quando ainda não tinha comprado a rede social.

Em seu perfil, o empresário compartilhou um comentário de um seguidor, do ano passado. No breve diálogo, Musk pergunta se é preciso criar uma nova rede social e um usuário responde : “Apenas compre o Twitter e mude o logo do pássaro para o do doge”. Elon Musk diz que essa ideia seria incrível. Segundo o empresário, ele cumpriu o prometido.

O que é Dogecoin?

A Dogecoin surgiu em 2013, criada pelos programadores Billy Markus e Jackson Palmer. A ideia deles era ter uma bitcon divertida, para ampliar o grupo que se interessa por isso. Esse conceito deu tão certo que em 2014, ela foi capitalizada em milhões de dólares, precisamente 60 milhões. O mascote do logo é o meme “Doge”, um cachorro da raça Shiba Inu.

O próprio Elon Musk fez essa criptomoeda se tornar verdadeiramente conhecida e desde então, o atual CEO do Twitter continua a postar sobre a moeda. Desde de que ele fez a mudança de ícone, o valor da Dogecoin teve uma alta de 20%, segundo informações do Yahoo! Finance.

Inclusive, em 2022, o amor de Musk pela bitcoin foi tão grande que ele foi acusado de “esquema de pirâmide” e precisou dar satisfações de que não tinha nada a ver com a criação da moeda em si.