Por força de explosão, criança é arremessada de prédio em Curitiba

Na manhã deste sábado (29), um apartamento no sexto andar de um prédio em Curitiba pegou fogo, deixando quatro feridos. Entre os atingidos, está um garoto de 11 anos, que, com a força da explosão no imóvel, foi arremessado do prédio.

Conforme informações do G1, o garoto foi socorrido por bombeiros e encaminhado ao Hospital do Trabalhador. Ele teve uma parada cardiorrespiratório e seu estado é grave.

As outras vítimas, que também estão em estado grave, são uma mulher, de 23 anos, e dois homens, de 27 e 30 anos. Elas foram encaminhadas ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie.

Nader Abdo Assaf, que mora a cerca de 200 metros do prédio, contou o que viu: “Quando eu vim aqui na frente do prédio, eu vi que tinha uma criança no chão, na calçada estirada, algumas pessoas vindo queimadas”.

De acordo com a Polícia Militar, ouvida pelo G1, foi registrada uma explosão no apartamento. A partir disso, rapidamente as chamas tomaram conta do local. O Corpo de Bombeiros estuda a possibilidade de que o incêndio tenha sido causado por um equipamento de impermeabilização, em uso no momento da explosão.