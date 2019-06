Político ativa filtro ‘gatinho’ sem querer e vira meme

Um político paquistanês ficou envergonhado depois de, acidentalmente, uma live sua no Facebook ser transmitida com filtro de gatinho, deixando-o com nariz e orelhas de felinos.

A transmissão online do ministro Shaukat Yousafzai conversando com jornalistas se tornou viral. Muitas pessoas começaram a comentar a live avisando que as orelhas e gatinho estavam aparecendo no vídeo.

Além do ministro, outros dois oficiais que estavam acompanhando o evento também apareceram com o filtro.

“Tem um gato na câmara”, disse um internauta. “Shaukat Yousafzai parece um gato – miau miau miau”, comentou outro usuário.

O vídeo foi deletado da página oficial do Facebook do partido político paquistanês alguns minutos depois do término da coletiva de imprensa. Porém, algumas imagens da live ainda estão circulando pelas redes sociais.

“O filtro de gatinho foi acionado por um erro. Não vamos levar tudo tão a sério”, disse Yousafzai.

