Político anti-vacina é internado com catapora

Um político italiano foi internado na semana passada, após contrair catapora. A grande ironia: ele é um dos críticos mais ferrenhos da política de vacinação na Itália. Presidente da região independente de Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga é membro do partido de direita Liga Norte, pelo qual atuou como chefe da Câmara de Deputados do parlamento italiano.

Já nessa época, ele manifestou sua oposição à medida que torna obrigatória a imunização infantil no país. Aprovada após um surto de sarampo em 2017, a nova lei determina a aplicação de vacinas contra 12 doenças diferentes, além de punir com multas os pais que não cumpram com a norma e proibir crianças não imunizadas de frequentarem escolas e jardins de infância.

Defensor do ponto de vista de que os pais não devem ser coagidos a vacinar seus filhos, Fedriga chegou a chamar seus opositores de “Stalinistas” por tentarem impor tal política. Após o episódio da catapora, contudo, ele declarou não ser um simpatizante do movimento anti-vacina.

“Eu sempre disse que sou a favor das vacinas, mas para alcançar os resultados é preciso trabalhar em aliança com as famílias, não por imposição (…) Até disseram que eu teria pego catapora dos meus filhos, sem saber que eles são vacinados, como já declarei em entrevistas”, afirmou o italiano em resposta à supostas celebrações por sua enfermidade.

Um proeminente médico italiano, Roberto Burioni, aproveitou a situação para usá-la como alerta. Após desejar melhoras ao político, ele declarou: “A única maneira de evitar tais tragédias é vacinar a todos para prevenir a circulação deste vírus perigoso, que poderia ter infectado uma pessoa muito mais vulnerável.”

Leia também: Meningite meningocócica: o que é e como prevenir

Siga CLAUDIA no Youtube