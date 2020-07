Polícia usa sonar para localizar Naya Rivera

Três dias após seu desaparecimento, as buscas pelo corpo da atriz Naya Rivera seguem incessantes na Califórnia. A estrela de Glee foi vista pela última vez na quarta (8), quando estava nadando no Lado Piru, com seu filho de quatro anos, Josey.

A polícia do condado de Ventura, onde fica o lago, tem usado o twitter para compartilhar detalhes sobre a busca. Na sexta (10) divulgaram que, além de procurar nas margens do lago e contar com mergulhadores, passaram a usar um sofisticado equipamento de sonar. Com a máquina, é possível ir mais fundo no lago e ver de perto as imagens que podem ajudar a localizar a atriz. Em um determinado momento detectaram um desenho escuro que alimentou esperanças, mas era apenas um galho no fundo do lago.

Here's an example of the underwater visibility at a 30-foot depth in Lake Piru.

Pelo tempo do desaparecimento, a polícia descarta a chance de encontrar Naya com vida. Aparentemente, ela estava nadando sem o colete salva-vidas quando o filho a viu pela última vez. Josey foi encontrado sozinho e dormindo no bote alugado por ela. Todos os pertences da atriz, incluindo carteira e roupas, estavam no bote. Josey não soube dizer a hora do desaparecimento da mãe, apenas relatou que ela mergulhou e não voltou mais para a embarcação onde ele estava. Para a polícia, Naya se afogou por ter ficado presa em algum galho ou entulho embaixo da água, mas até encontrar o corpo é impossível determinar o que aconteceu de fato. Josey está agora com o pai, o ator Ryan Dorsey, ex-marido de Naya Rivera.

Outra possibilidade levantada pela polícia é a de que, se estiver preso e no fundo, possa ser impossível localizar o corpo da atriz. No entanto, os trabalhos de busca seguem. Na quinta (9), as últimas imagens de Naya Rivera viva foram divulgadas. O vídeo de segurança do estacionamento registrou o momento que ela chegou com o filho e se dirigiu para o lago.

