Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de Marielle e Anderson

Renato Nascimento Santos, ex-policial militar, foi preso na manhã desta terça-feira (18) por suspeita de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Renatinho Problema, como é conhecido, foi capturado em Guapimirim, na Baixada Fluminense.

O ex-agente é suspeito de integrar milícia que atua no Rio de Janeiro. Além do mandado de prisão pelo suposto envolvimento do crime do caso Marielle, ele também foi preso por porte ilegal de arma. Até o momento, a polícia não informou qual teria sido o papel dele no atentado contra a política.