Dona de casa pede salário ao marido por cuidar da casa e do filho

Uma dona de casa, cuja identidade não foi relevada, está sendo criticada na web por ter pedido ao marido, com quem é casada há quatro anos, para pagá-la um salário por cuidar de seu filho, de um ano de idade, e da casa. O caso aconteceu nos Estados Unidos e viralizou.

A mulher usou a sua conta na rede social Reddit para pedir conselhos sobre finanças e acabou revelando que gostaria de um salário de US$ 3 500 (cerca de R$ 14 140) para cuidar da criança e da casa.

Os usuários da rede social, rapidamente, criticaram a ideia. Muitos opinaram, inclusive, que a mãe estaria se aproveitando do marido.

“Essa senhora é delirante. Aposto que ela nunca trocaria de lugar com o marido para trabalhar, enquanto ele cuida das crianças”, comentou um. “Ela é uma mãe agora e ainda quer viver como ela vivia antes… não é possível”, respondeu outro.

Dependência financeira

No Reddit, a mulher ainda contou que ela e o marido entraram em um acordo de que ela seria dona de casa e cuidaria de seu filho, mas que se sentia sem poder financeiro. “Meu marido ganha um bom dinheiro e é muito ‘pão duro’ em relação a gastos não-necessários, porque ele quer ser financeiramente independente no futuro”, explica.

A dona de casa descreve a si mesma como uma “perdedora” quando o assunto é dinheiro, afirmando que gosta de comer fora e fazer compras “como uma pessoa normal”.

“Agora que eu fico em casa, nós temos ‘mini brigas’ toda vez que eu quero comprar algo acima de 150 dólares (cerca de 600 reais)”, contou na publicação. “Isso significa que se eu quero sair para comprar roupa, maquiagem, almoço, pequenos ‘mimos’, etc, e, se isso exceder 150 dólares, eu teria que ligar para ele e contar sobre o que eu estou comprando”, completa.

Para ela, essa dependência é humilhante. Por isso ela usou o Reddit para perguntar a opinião dos usuários sobre pedir um salário para seu marido “para fazer coisas divertidas”.

A ideia foi inspirada em sua irmã, que tem um acordo com seu marido: ela é paga por sua contribuição aos cuidados da casa. O salário a permite gastar cerca de US$ 900 (R$ 3 600) com ela mesma.

Críticas

A sugestão não agradou aos usuários da rede social, que fizeram várias críticas à atitude da dona de casa. “Parece que você está entediada em casa e quer gastar dinheiro em si mesma porque tem condições para isso”, escreveu um.

Leia também: Mulher tem quatro filhos com cores de pele totalmente diferentes

+ Após erro, clínica odontológica orienta pacientes a fazerem testes de HIV

Siga CLAUDIA no Youtube