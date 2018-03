Pedófilos se passam por Larissa Manoela e Neymar nas redes sociais

Um alerta para as mães de crianças que estão sempre conectadas: pedófilos costumam se passar por famosos para atrair a atenção dos pequenos. Daniela Terra, que por dois anos foi responsável pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da cidade do Rio de Janeiro, contou ao UOL que Larissa Manoela e Neymar são algumas das celebridades usadas em casos de pedofilia pela internet.

“A criança não olha se aquele perfil na rede é verificado, ela acha de fato que está conversando com a artista e que agora é amiga dela”, diz a delegada. Ela conta que casos acontecem por todos os meios de conversa na internet: messenger do Facebook, grupos de WhatsApp, salas de bate-papo e direct do Instagram. Toda as plataformas, no entanto, colaboram com as investigações quando solicitadas, informa Daniela.

Em um dos casos investigados pela delegada, um criminoso se passou pela cantora e atriz Larissa Manoela, 17 anos, e disse para uma criança enviar foto da “parte íntima” dela. “Te mando uma da minha para gente comparar”, teria dito o perfil falso de acordo com Daniela. Em um segundo momento, a menina enviou vídeos “dirigidos” pelo pedófilo. Todas as imagens foram feitas pela criança usando o próprio celular.

Quando a menina decidiu não enviar mais fotos, o criminoso passou a ameaçar contar tudo para a mãe dela ou até mesmo matar seus familiares. Neste ponto, a vítima já havia passado informações como o nome dos pais e o lugar onde morava.

Nós dois anos à frente da delegacia, todos os acusados de pedofilia investigados por Daniela eram homens. As profissões não seguiam um padrão, entre os casos haviam professor, controlador de voo e comerciante. “Tem que vir na delegacia, tem que fazer o registro. Garanto que nenhuma criança será exposta. Quanto antes a pessoa vir até a delegacia, mais fácil de pegarmos o pedófilo e menores as chances dele abusar de outras crianças”, disse à reportagem.