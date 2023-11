Paulo Hesse, ator de ‘O Cravo e a Rosa’, morre aos 81 anos

Paulo César Boeta, conhecido popularmente apenas como Paulo Hesse, faleceu aos 81 anos, em São Paulo, na manhã de ontem (14). A morte, divulgada apenas hoje (15), não teve a causa revelada.

O velório e sepultamento do protagonista de “O Cravo e a Rosa” acontecerá nesta quinta-feira (16), a partir das 9h, no Cemitério da Paz, localizado no Morumbi, Zona Sul de São Paulo.

Ator estrelou inúmeras produções icônicas da Globo

Além de seu notável papel em “O Cravo e a Rosa”, Paulo foi destaque em outras novelas memoráveis da TV Globo como “Selva de Pedra” (1986), “Rabo-de-Saia” (1984) e “Paraíso Tropical” (2007). Esta última, vale lembrar, será reprisada no ‘Vale a Pena Ver de Novo’ a partir de dezembro, substituindo ‘Mulheres Apaixonadas’ na grade da emissora.

Reações de familiares e colegas de trabalho

Através das redes sociais, amigos e colegas de trabalho se mostraram abalados pela morte do artista. Bárbara Bruno, atriz e diretora teatral, escreveu: “Vá em paz, querido! Viva Paulo Hesse.”

Isabel Ribeiro, que contracenou com Hesse na novela ‘Gaivotas’ (1979), postou: “Meus sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares. Descanse em paz! Muita luz na sua caminhada.”

*Atualizaremos a publicação conforme mais informações forem divulgadas.

