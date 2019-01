“Parem de reclamar”, diz esposa de Moro sobre novo governo

Rosângela Moro, esposa de Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, publicou um texto no Instagram pedindo para as pessoas pararem de reclamar do governo Bolsonaro.

“O dia em que todos os brasileiros se conscientizarem que somos um só povo com as mesmas preocupações veremos um grande avanço e estaremos no caminho certo. Parem de reclamar e esperem para ver a que veio este novo governo”, escreveu Rosângela. #bolonaromoroguedes (sic). Redução de custos, corte de despesas desnecessárias, zero propina. Chega de mimimi. Apenas espere e assista”, escreveu Rosângela.

A mensagem foi publicada após várias polêmicas envolvendo o novo mandato presidencial. Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, teve de desmentir Jair Bolsonaro na semana passada sobre aumento de impostos.

Segundo informações de bastidores, há uma queda de braço entre o núcleo político e a área econômica do governo. Paulo Guedes, no entanto, negou que haja divisão.

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves também protagonizou polêmica ao dizer que “meninos vestem azul e meninas vestem rosa”. A fala foi bastante criticada por especialistas e artistas.