Ministra é criticada ao dizer “meninos vestem azul e meninas vestem rosa”

Empossada ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a advogada e pastora evangélica Damares Alves afirmou, em vídeo que circulou nas redes sociais nesta quinta-feira (3), que o Brasil entra em “nova era” em que “meninos vestem azul e meninas vestem rosa”. A fala seria uma crítica ao que ela considera “ideologia de gênero”.

O vídeo foi feito após a posse da ministra, na quarta-feira (2). As imagens foram gravadas em uma sala do Ministério, de acordo com informações da assessoria de de comunicação da ministra. No fim das declarações, ela é aplaudida pelo público presente.

Em seu discurso durante a posse, a ministra reafirmou que pretende acabar com o “abuso da doutrinação ideológica de crianças e adolescentes no Brasil”. Além disso, ela falou que “meninas serão princesas e meninos serão príncipes”.

O Ministério comandado por Damares foi criado por Jair Bolsonaro e será responsável por gerir políticas de promoção aos direitos humanos.

A declaração da ministra gerou polêmica. O temo “Cor não tem gênero” foi um dos mais mencionados no Twitter, reunindo pessoas críticas à afirmação. Diversas atrizes se manifestaram nas redes sociais rechaçando a frase proferida por Damares.

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme publicou uma foto vestida de azul com a legenda: “Meninas e meninos se vestem como querem” e uma série de corações com as cores do movimento LGBTI. Também atriz, Mônica Iozzi também publicou foto vestindo azul. A cantora Maria Rita escreveu: “A quem interessar possa: eu visto a cor que eu bem entender, tá? E sou mulher pacas!”.

A atriz Alice Wegmann citou dados de feminicídio, de violência doméstico e de crianças sem pai no registro antes de finalizar: “… e a ministra preocupada que tem menino que menino tem que vestir azul e menina rosa”.

Após críticas, Damares Alves se pronunciou. “Fiz uma metáfora contra a ideologia de gênero, mas meninos e meninas podem vestir azul, rosa, colorido, enfim, da forma que se sentirem melhores”, disse ao jornal O Estado de S. Paulo.