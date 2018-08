“Para Todos os Garotos que Já Amei”: Este filme vai reacender seu coração

Aah o primeiro amor… Troca de bilhetes na escola, beijo roubado no intervalo das aulas, andar de mãos dadas pela primeira vez. Essas e outras situações comuns a tantas pessoas quando se apaixonam e são retribuídas pela primeira vez são docemente representadas em Para Todos os Garotos que Já Amei, filme que estreia na Netflix nesta sexta-feira (17).

Baseado no best-seller homônimo do New York Times escrito por Jenny Han, o filme conta a história de Lara Jean, uma adolescente descendente de coreanos que perdeu a mãe cedo. Seu universo se baseia na convivência com o pai norte-americano, em ser a irmã do meio de três filhas, nos contrastes de personalidade que tem em relação à melhor amiga e nos cinco meninos por quem ela já se apaixonou.

Como forma de se livrar dessas paixonites, Lara Jean escreve cartas de amor para cada um deles – cinco no total – e guarda em uma caixa de chapéu que herdou da mãe. Até que um dia ela é surpreendida por Peter, o menino em que ela deu seu primeiro beijo durante o jogo de verdade ou consequência, segurando a declaração que ela lhe escreveu secretamente.

Quando isso parece ser seu maior problema no momento, ela descobre que seu vizinho Josh também recebeu sua confissão de amor. O problema é que ele é ex-namorado da sua irmã mais velha e a carta foi escrita antes de os dois ficarem sério – mas os sentimentos de Lara Jean não ficaram no passado. Para não precisar lidar com isso, ela e Peter embarcam em um namoro falso.

Por mais que você já tenha vivido relacionamentos maduros, ou até mesmo sobrevivido a traumas amorosos mais complexos, a leveza e a parceria do com que Lara Jean e Peter levam seu falso romance vai aquecer o seu peito. É bonito de ver a sinceridade entre eles e o desprendimento para lidar com diversas situações de quem nunca teve seu coração fortemente estraçalhado apesar das inseguranças comuns à adolescência – e a qualquer fase da vida, vamos confessar.

Além disso, ter uma protagonista asiática em um filme de amor é muito importante. Afinal, todas gostamos de nos reconhecer nas personagens que vemos em filmes, séries e novelas, não é mesmo? É fundamental que essa conexão aconteça emocionalmente com grande parte dos espectadores para que a história cative um público grande, mas também que as meninas e mulheres orientais se vejam cada vez mais representadas fisicamente em produções culturais do ocidente.

A premissa do filme pode parecer infantil em uma primeira análise. Porém, vale a pena usar uma hora e trinta e nove minutos do seu final de semana para se jogar nessa história e relembrar como é gostoso experimentar um novo amor, principalmente se o encararmos com leveza de quem vive um romance pela primeira vez.

Assista ao trailer de Para Todos os Garotos que Já Amei: