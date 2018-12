Uma bela história de Natal envolvendo um garoto autista e um Papai Noel de Santa Catarina comoveu a internet esta semana. João Prim é o nome do “bom velhinho” que teve uma verdadeira atitude inspirada pelo espírito de Natal.

Jussania Maria Tholl é mãe de Vítor e se emocionou com a atitude. Ela compartilhou em seu perfil no Facebook fotos de seu filho sendo atendido no chão pelo Papai Noel do Shopping Itaguaçu, em Florianópolis.

“Esse é o Papai Noel é o mais lindo que já conheci, esse é meu filho Vítor ele é autista, e quando o Vítor se jogou no chão ele também se deitou no chão, Papai Noel mais fofo que esse não existe”, escreveu a mãe, emocionada.

A história rapidamente viralizou e já soma mais de 47 mil compartilhamentos no Facebook.

Segundo a assessoria do Shopping Itaguaçu, o Papai Noel se chama João Prim e atua há cerca de quatro anos no local.

