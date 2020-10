Papa Francisco defende, pela 1ª vez, união civil entre casais homossexuais

Papa Francisco falou pela primeira vez abertamente sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Ele comentou sobre o assunto quando foi entrevistado para o documentário Francesco, dirigido por Evgeny Afineevsky, que coloca o pontífice no centro da discussão sobre alguns dos principais problemas do mundo atual, como desigualdade racial, meio ambiente e migração. O filme estreou nesta quarta-feira (21) no Festival de Cinema de Roma.

“Os homossexuais têm o direito de ter uma família, eles são filhos de Deus. O que precisamos ter é uma lei de união civil, pois dessa maneira eles estarão legalmente protegidos”, disse Francisco em uma das entrevistas do filme.

Papa Francisco nunca havia se pronunciado diretamente sobre a união civil de casais homossexuais desde sua eleição como papa, em 2013. Ele sempre demonstrou interesse em dialogar com a comunidade, mas geralmente falava sobre acolher esses fiéis. Em 1997, quando se tornou arcebispo de Buenos Aires, passou a apoiar a união civil de casais homossexuais como alternativa ao casamento, que só foi aprovado pelo Estado argentino em 2010.

O padre James Martin, conhecido por ser um dos maiores defensores da comunidade LGBTQ+ dentro da Igreja Católica disse, em um comunicado, que a fala do Papa marca um grande avanço diante do apoio da Igreja à essa comunidade. “O pronunciamento do papa em favor das uniões civis também é uma mensagem forte para lugares onde a Igreja se opôs a essas leis”, disse.

Assista ao trailer do documentário Francesco:

