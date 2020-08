Papa emérito Bento XVI está com a saúde fragilizada, diz jornal alemão

A imprensa alemã noticiou essa semana que a saúde do Papa emérito Bento XVI está em situação extremamente frágil. Bento XVI sofre de erisipela no rosto, uma doença infecciosa que se caracteriza por erupções faciais e episódios de dor intensa. “Sua capacidade intelectual e a memória não foram afetadas, mas sua voz é quase inaudível”, afirma o jornal Passauer Neue Presse.

Bento XVI foi eleito Papa após o falecimento de João Paulo II, em 2005, porém, apenas oito anos depois, fez História ao renunciar ao cargo, que hoje é ocupado pelo Papa Francisco. Bento XVI, que foi o primeiro papa a renunciar em 600 anos, alegou motivos de saúde para se afastar. Desde então, tem uma vida monástica em um pequeno mosteiro do Vaticano.

A última vez que Bento XVI saiu de seu isolamento foi há dois meses, quando foi visitar o irmão mais velho na Alemanha, Georg Ratzinger, duas semanas antes dele morrer. Georg também era padre e os dois, que eram muito unidos, foram ordenados no mesmo dia, em junho de 1951. Segundo o biógrafo de Bento XVI, Peter Seewald, que se encontrou com ele no sábado (1), mesmo fragilizado se mantém positivo. “Durante o encontro, o papa emérito, apesar da doença, se mostrou otimista e afirmou que, se a força retornar, ele poderia pegar sua caneta novamente”, afirmou ao jornal alemão.