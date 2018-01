O Papa Francisco celebrou o casamento de um casal de comissários de bordo durante um voo que ia de Santiago para Iquique, no Chile, nesta quinta-feira (18). A agência de notícias Reuters é responsável pela informação.

Paula Podest Ruiz e Carlos Ciuffardi Elorriga, de 39 e 41 anos, contaram que já tinham se casado no civil, mas programavam o casamento no religioso em uma paróquia em Santiago, que ficou muito danificada após o forte terremoto de 2010.

Os noivos perguntaram se ele abençoaria a união, mas o pontífice teve proposta ainda mais especial. “Vocês querem que eu faça o casamento de vocês?”, perguntou.

Os noivos aceitaram e o papa conduziu uma cerimônia breve ali mesmo, no avião. Ignacio Cueto, presidente da companhia Latam, foi chamado para testemunhar. Francisco abençoou as alianças e pediu a um dos cardeais presentes para preparar a ata do matrimônio e torná-lo um compromisso legal. “Celebrante: Francisco”, lê-se no documento, segundo a agência Efe.

O porta-voz do Vaticano, Greg Burke, já afirmou que a cerimônia é válida.