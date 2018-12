Pai obriga filha a andar 8 quilômetros após ela fazer bullying

A divulgação de um vídeo de uma menina de 10 anos andando em uma estrada nos Estados Unidos colocou o bullying novamente em debate.

As imagens foram feitas pelo pai da criança e mostram ela andando no acostamento da estrada com uma mochila nas costas. No áudio do vídeo, o homem explica que está punindo a filha, já que ela foi expulsa, pela segunda vez, do ônibus escolar por praticar bullying. A menina foi suspensa do serviço de transporte por três dias.

Para chegar à escola, a cerca de 8 quilômetros de onde a garota mora, ela teria que ser levada de carro pelos seus pais. Mas o pai teve outra ideia: fazê-la caminhar por todo o trecho, em uma temperatura abaixo de 0ºC.

O vídeo foi publicado no Facebook do pai, Matt Cox, na manhã de hoje (6). Durante a gravação, ele se dirigiu àqueles que poderiam discordar, dizendo “Eu sei que muitos de vocês, pais, não vão concordar com isso e está tudo bem. Estou fazendo o que acho certo em ensinar uma lição à minha filha para impedi-la de fazer bullying.”.

O vídeo viralizou e já tem mais de 16 milhões de visualizações.

