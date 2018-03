Pai é inocentado após denúncia de abuso sexual dos filhos

De acordo com uma decisão unânime do Tribunal de Justiça de São Paulo, Atercino Ferreira de Lima, 51 anos, foi absolvido pelo crime no qual era acusado e tinha sido condenado, de abusar sexualmente dos seus dois filhos.

Em informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, o veredito do tribunal se deu a partir da mudança dos depoimentos que seus próprios filhos deram. No ano de 2004, as crianças, com 6 e 10 anos na época, foram levadas à delegacia pela mãe e uma amiga da família para denunciar o pai por abusos físicos.

Contudo, no ano passado, os jovens contaram à Justiça que foram coagidos por força a mentirem em suas declarações à polícia por uma amiga da ex-mulher de Atercino.

Neste tempo, o vendedor foi preso em abril de 2017, mas teve sua sentença reduzida de 45 anos para 27 anos e cumpria sua pena na penitenciária de Guarulhos (Grande SP).

Atercino revogou em pedido de liberdade diversas vezes e, após as análises das declarações novas dos jovens e as séries de fatores que não se encaixavam, como os laudos de exame de corpo de delito que declaravam que não existia nenhum vestígio de violência sexual, o 7º Grupo de Câmaras declarou livre o vendedor.

“Foi o melhor dia da minha vida. Em meio a tanto termo técnico, eu só entendi que ele foi absolvido quando todo mundo começou a se abraçar. A única coisa que eu quero agora é dar um abraço nele aqui fora”, contou Andrey Camilo Lima, 24 anos, filho de Atercino em entrevista para Folha.

Tanto ele quanto sua irmã Aline foram ouvidos pela 4ª Vara Criminal de Guarulhos (SP) e de um membro do Ministério Público para afirmar a inocência do pai. Fora isso, os jovens declararam em cartório que “nunca” foram abusados sexualmente pelo pai e que foram influenciados a mentir na delegacia quando não conseguiram resposta do TJ – SP.

“Agora ele vai voltar para casa e se restabelecer. Não esperava um resultado tão positivo como esse”, disse Aline Lima, filha do vendedor.

