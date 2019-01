Padre Fábio de Melo descobre quem é ‘Jenifer’ e a reação dele é hilária

Padre Fábio de Melo movimentou as redes sociais mais uma vez. Agora, ele queria descobrir quem era a ‘Jenifer’ de que tanto as pessoas falam. Após fazer a descoberta, no entanto, parece que o padre ficou um pouco arrependido.

O religioso foi às redes sociais na última segunda-feira (14) e revelou que o refrão não sai mais de sua cabeça. “De cada dez pessoas que eu encontro, oito perguntam se eu descobri quem é a Jenifer, e imediatamente o refrão martelador da música invade o meu sistema nervoso. Eu destruí a minha vida e é só isso que eu posso dizer por enquanto”, desabafou o padre no Twitter.

A música “Jenifer”, de Gabriel Diniz, é hit deste verão e forte candidata a embalar o carnaval. No YouTube, o clipe já passa de 90 milhões de visualizações.

Eu destruí a minha vida e é só isso que eu posso dizer por enquanto. — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) January 14, 2019

