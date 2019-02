Ouvir a voz da mãe ao telefone se assemelha a abraço, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Chicago indicou um fato muito curioso. Segundo os resultados do estudo, a sensação de ouvir a voz da mãe ao telefone se assemelha à sensação de um abraço.

Foram analisadas 60 meninas, de 7 a 12 anos. Elas foram submetidas a situações de estresse, sempre com monitoramento. Ao final dos testes, observou-se que, quando a criança ouve a voz da mãe, ela sente uma sensação de acolhimento, mesmo à distância.

Isso acontece porque os ouvidos da criança enviam estímulos ao cérebro parecidos com os que enviariam caso os pequenos estivessem sendo abraçados pelas mães.

As meninas que participaram do estudo fizeram, inesperadamente, testes de aritmética em público. Em seguida, foram divididas em três grupos. Cada grupo recebeu estímulos diferentes.

O primeiro recebeu uma ligação telefônica da mãe. O segundo recebeu um toque carinhoso, enquanto o terceiro assistiu a um filme considerado emocionalmente neutro.

Os especialistas notaram que, nos dois primeiros grupos, as meninas apresentaram um aumento idêntico no nível de ocitocina, conhecido como hormônio do amor, enquanto que no terceiro grupo não houve mudanças.

O componente é um tipo de “sedativo natural”, ligado à empatia, capaz de aliviar os efeitos do hormônio do estresse, o cortisol.

