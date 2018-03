Todos que estavam acompanhando ao vivo a cerimônia do Oscar 2017 foram surpreendidos pelo o erro na hora do anúncio do vencedor de Melhor Filme: La La Land – Cantando Estações foi anunciado, quando o prêmio era de Moonlight: Sob A Luz. O erro foi corrigido ao vivo, mas o acontecimento se tornou um dos maiores vexames da premiação.

Para evitar outro climão como esse, algumas mudanças foram promovidas e divulgadas pela PricewaterhouseCoopers (PwC), empresa de auditoria que há mais de 80 anos presta serviços ao Oscar. Ela foi mantida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA mesmo após o erro grave do ano passado e agora precisa garantir que nenhum equívoco aconteça no Oscar 2018.

Leia mais: Oito momentos loucos que aconteceram no Oscar

A primeira providência foi afastar os auditores envolvidos no erro. Brian Cullinan estava postando uma foto no Twitter pouco antes de entregar o envelope de Melhor Filme e, distraído, entregou o de Melhor Atriz – que já havia sido entregue à Emma Stone, estrela de La La Land – aos apresentadores Faye Dunaway e Warren Beatty. A outra auditora, Martha Ruiz, deveria ter percebido o erro e interrompido o anúncio. A PwC baniu a dupla do Oscar.

Além disso, a equipe de auditores responsáveis pela entrega dos resultados foi ampliada. Além de duas novas pessoas nas funções de Brian e Martha – Rick Rosas e Kimberly Bourdon –, o diretor da empresa Mark Lobe ficará na sala de controle dos produtores com o objetivo de notificar qualquer anormalidade. O presidente da PwC, Tim Ryan, supervisionará pessoalmente o trabalho da equipe para garantir sucesso total.

Leia mais: 7 filmes vencedores do Oscar para assistir na Netflix

Outro ponto importante é a proibição do uso de aparelhos celulares nos bastidores do Oscar para garantir foco total nas atividades realizadas pelos profissionais da produção e da auditoria. Com isso, as chances de eles ficarem distraídos tentando fazes fotos das estrelas de Hollywood antes de subir ao palco ficam eliminadas

O layout do cartão contendo o nome do vencedor também foi alterado. Apesar de o desenho novo não ter sido divulgado, sabe-se que o nome do vencedor de categorias que não são Melhor Filme estará em mais destaque que o filme. Por exemplo: La La Land e Emma Stone estavam escritos com a mesma fonte e mesmo tamanho, deixando mais difícil para os apresentadores notarem o erro. No novo formato, Emma Stone estaria bem maior que La La Land, facilitando a percepção de que o cartão era de Melhor Atriz e não de Melhor Filme.