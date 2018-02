A próxima novela das 18h da TV Globo será livremente inspirada nos romances da escritora Jane Austen. Orgulho e Paixão se passará no início do século XX e falará sobre encontros e desencontros amorosos, além de abordar conflitos sociais e de conduta.

Escrita por Marcos Bert Marcos Bernstein, ela terá direção artística de Fred Mayrink. Sua estreia está prevista para março e nesta sexta-feira (02), a Globo divulgou os personagens devidamente caracterizados. O clima é mesmo dos filmes inspirados nos clássicos da escritora inglesa.

O casal principal, Elisabeta e Darcy, será vivido por Natália Dill e Thiago Lacerda. Os dois têm características muito parecidas com os protagonistas de Orgulho e Preconceito. Veja a descrição dos personagens divulgada pelo GShow:

Elisabeta é uma mulher à frente do seu tempo que sonha em conhecer o mundo, ter seu próprio trabalho e não pensa em casamento. Ela é melhor amiga de Ema e vai ter o coração disputado por Darcy (Thiago Lacerda) e Ernesto (Rodrigo Simas).

Darcy é um homem rico, inteligente, sisudo e de bom caráter. Ele pretende comandar os negócios da família e não acha que exista nenhuma mulher interessante para ele. À primeira vista, Darcy e Elisabeta vão se detestar, mas o tempo e a convivência podem mudar isso.

Ema (Agatha Moreira) é linda, divertida e adora juntar casais. Ela acredita no amor e no casamento, mas foge de seus sentimentos. Neta do Barão do Café, ela se dedica a cuidar do pai e do avô. Na trama, Ema e Elisabeta são melhores amigas!

Felisberto (Tato Gabus Mendes) e Ofélia (Vera Holtz) são pais de cinco mulheres e se preocupam de forma diferente com o futuro das filhas: a mãe só pensa em casar as meninas e o pai deseja que elas realizem seus sonhos.

Pâmela Tomé será Jane, a mais bonita das irmãs Beneditos e confidente de Elisabeta. Jane é delicada, emotiva e discreta. Ela e Camilo (Maurício Destri) vão viver uma linda história de amor, mas precisarão enfrentar muitos obstáculos.

Chandelly Braz dará vida a Mariana, uma jovem que ama ler aventuras e sonha com uma vida mais emocionante. De início, a jovem rejeitará o cel. Brandão, personagem de Malvino Salvador, que depois se tornará seu grande amor.

Cecília (Anaju Dorigon) é uma jovem sonhadora, que vive entre livros de mistério e que monta teorias para todo tipo de acontecimento. Ela viverá um grande amor ao lado de Rômulo, personagem vivido por Marcos Pitombo.

Bruna Griphão será Lídia, a preferida da mamãe Ofélia! Sedutora e muito bela, ela também chama atenção pela futilidade e por ser mimada – muito diferente das irmãs. Vai acabar se metendo numa grande confusão no decorrer da trama.

Rodrigo Simas será Ernesto Pricelli, filho de imigrantes italianos. Um rapaz orgulhoso, cheio de ideais, muito impulsivo e que luta por por direitos iguais. O jovem vai se encantar por Elisabeta, que ficará entre ele e Darcy.

Susana (Alessandra Negrini) é linda, dissimulada e manipuladora. Depois de perder o primeiro marido, fica estigmatizada como mulher infiel. Ela esconde um grande segredo e vai fazer de tudo para atrapalhar os romances de Jane e Elisabeta.

Maurício Destri será o sensível e doce Camilo, melhor amigo de Darcy e filho de Julieta, a Rainha do Café. Ele vai se apaixonar por Jane e precisará lutar para viver esse grande amor.