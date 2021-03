ONG “Entre o céu e a favela” se destaca com ações no Morro da Providência

A ONG “Entre o céu e a favela”, localizada no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, completa dez anos como um dos destaques de ações socioculturais oferecidas na comunidade. Criada pela atriz Cintia Sant’anna, durante um curso de produção cultural oferecido pela Agência de Redes para Juventude, originalmente a principal atividade foi uma produção de um informativo mensal.

Com o fim do informativo por falta de patrocínio, outras ações culturais começaram a ser oferecidas, como, por exemplo, oficinas de teatro, perna de pau, contação de histórias e eventos culturais.

Os dez anos celebrados em 2021 ocorrem em um momento em que o enfrentamento da pandemia se fez necessário com diversas ações sociais. A ONG, inserida no programa Gerando Falcões, criado pelo empreendedor social e jornalista Edu Lyra, atendeu e ajudou, até agora, cerca de 3,5 mil famílias. Entre as ações estão a entrega de cartão-alimentação, cestas básicas, vale gás, material de higiene, água e kits para mães solteiras. Também foram distribuídas 14 mil máscaras doadas pela operadora de saúde Amil.

“Conseguimos montar um gabinete de crise junto com outros projetos locais e fazer inserções para aferir pressão, colocar faixas, informar a população do quanto era perigoso não seguir as regras”, diz Cintia, criadora da ONG que também criou projetos culturais dentro do Morro da Providência.

Neste ano, foram ainda abertas inscrições para cursos de empreendedorismo, cultura e esporte. A ONG oferece cursos para as crianças, de 07 a 14 anos, como: basquete, percussão, futebol, teatro, perna de pau e educação ambiental. Já para os jovens acima de 15 anos, tem cursos profissionalizantes de design de sobrancelhas, tranças, empreendedorismo e informática.

Serviço:

ENDEREÇO: Ladeira do Faria – Gambôa, Rio de Janeiro – RJ, 20221-380, Brasil

Email: entreoceueafavela@gmail.com

Tel.: (21) 98246-8673