Oh Yeong-su, ator de Round 6, é acusado de cometer assédio sexual

Oh Yeong-su, ator sul-coreano da série Round 6, foi acusado de assédio sexual por, supostamente, ter tocado uma mulher de forma inapropriada. De acordo com o jornal Daily Mail e a agência de notícias AFP, o caso teria acontecido em 2017, mas ele só foi acusado na quinta-feira (24/11), quando a denúncia foi reaberta. De acordo com as informações, ele não foi preso. Este ano, Yeong-Su, de 78 anos, levou o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante em TV justamente por seu papel como 001 em Round 6.

–Em dezembro de 2021, a suposta vítima teria apresentado a denúncia, mas, apesar disso, o caso foi encerrado em abril deste ano, sem nenhuma acusação formal contra o ator. O Ministério Público de Suwon, na Coreia do Sul, reabriu o caso e investiga as denúncias feitas contra Yeong-su, que nega as acusações de assédio. No último ano, o ator já havia dito que teria “segurado nas mãos da mulher para mostrar o caminho em volta de um lago”. O ator pediu desculpas para a mulher, mas reforçou que não isso “não significa” que ele admite a acusação.