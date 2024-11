Oasis anuncia shows no Brasil; veja datas e como comprar

Após quase 16 anos do polêmico rompimento, Oasis voltará ao Brasil em sua aguardada turnê de reunião. A informação foi confirmada pelo perfil do grupo em publicação feita no Instagram.

Nesta terça-feira (5), foram anunciados cinco shows na América Latina para 2025. Dois deles acontecerão na Argentina, em Buenos Aires, nos dias 15 e 16 de novembro. A banda também passará por Santiago, no Chile, onde se apresenta em 19 de novembro.

Apresentações no Brasil

Já no Brasil, as apresentações serão nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, no MorumBis, em São Paulo. A venda geral dos ingressos começa às 10h da próxima quarta-feira (13), no site da Ticketmaster, e às 11h na bilheteria oficial (horário de Brasília), que será divulgada em breve.

As inscrições para a pré-venda estão abertas até quarta-feira (6), às 11h, e os preços variam entre R$ 245 e R$ 1.250.

Continua após a publicidade

“Povo do Brasil. O Carnaval chegou mais cedo. Se arrume e fique esperto. O Oasis vai te ver em breve”, diz o comunicado. O grupo, composto pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, realizou anúncios misteriosos na estação de metrô da Sé, em São Paulo. A última vez que eles estiveram no Brasil foi no Rock in Rio de 2001.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.