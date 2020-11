OAB-SC analisa caso de advogado que humilhou Mariana Ferrer

Nos últimos cinco anos foram aplicadas 664 penas de suspensão e 28 advogados foram excluídos dos quadros da OAB-SC. Em geral, as expulsões ocorrem por enriquecimento às custas do cliente e recusas injustificadas a prestar contas ao cliente de quantias recebidas. Além do processo, a OAB também sugeriu a Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que exija a gravação de todas as audiências judiciais a partir de agora.