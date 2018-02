O capítulo desta segunda-feira (12) de O Outro Lado do Paraíso trará uma reviravolta importante a trama: Vinícius (Flávio Tolezani) irá implorar que Clara (Bianca Bin) o ajude a convencer Laura (Bella Piero) a retirar a denúncia contra ele por pedofilia.

“Clara, eu imploro, use sua influência junto a Laura. Faça ela retirar a acusação. Eu imploro, Clara”, dirá o delegado.

Na cena, Vinícius também se colocará de joelhos diante de Clara para pedir ajuda. Ela, diante da situação, começará a rir deixando o boquiaberto.

Posteriormente, o delegado questionará a mocinha por não o ajudar. “Que mal eu fiz a você, pra levar a Laura a tudo isso?” Clara responderá: “Eu não levei a Laura a lugar nenhum. Ela apenas se lembrou, e lembrou de algo horrível. Eu ajudei a Laura a recordar. Mas se quer saber, senhor delegado, foi vingança. É vingança“, revelará a mocinha. “Quando eu era casada com o Gael [Sergio Guizé], ele me batia. Denunciei o espancamento. Mas você, senhor delegado, engavetou minha denúncia. Depois engavetou outras. Sabia que o Gael me batia. Ele já tinha fama de espancador. Bateu na primeira mulher, em namoradas. Você sabia disso. Mesmo assim, agiu como se eu estivesse mentindo. Pediu um laudo psiquiátrico. Esse laudo foi a base para minha interdição. Para minha internação num hospício. Mas se você, delegado, tivesse ouvido minhas denúncias, nada disso teria acontecido. Eu não teria perdido anos da minha vida naquele lugar”, continuará.

Após a revelação, Vinícius tentará agredir Clara e promete que irá matá-la. Com a ajuda de Rentato (Rafael Cardoso), ela conseguirá sair das mãos do delegado.

Leia mais: ‘O Outro Lado do Paraíso’ irá mostrar abuso sexual infantil

+ “O Outro Lado do Paraíso”: Laura denuncia padrasto por estupro