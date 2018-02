O Outro Lado do Paraíso: Laura perdoa Vinícius após abuso sexual

A novela ‘ O Outro Lado do Paraíso’ está prometendo mais cenas polêmicas para a personagem Laura. De acordo com o colunista Daniel Castro, a jovem passará por uma enorme aflição depois do assassinato de Vinícius na cadeia e terá a ajuda da vidente Mercedes (Fernanda Montenegro) para enfrentar tais sentimentos conflituosos.

A sensitiva dirá para Laura que o melhor caminho para se livrar dessas angústias é perdoando a alma do agressor. “Eu não consigo”, dirá a mulher de Rafael. “Mas precisa. Precisa conseguir perdoar. Pra renascer”, reforçará Mercedes.

Laura também irá recorrer a Adriana, que lhe ajudou com seu trauma com sessões de hipnose. “Dona Mercedes me disse que eu preciso perdoar meu padrasto. O homem que me molestou. Disse que enquanto eu não perdoar, não vou superar as minhas barreiras emocionais, vou viver presa na mesma jaula de dor”, afirmará a jovem.

A irmã de Clara irá dizer em uma nova consulta de hipnose: “Vai reencontrar o seu padrasto. E crie forças para perdoar. […] Você sente uma profunda paz. Você se encaminha para a porta que há ao fundo do jardim, a cada passo sente-se mais forte, mais forte. E você estende a mão para abri-la. Toca a maçaneta e gira. Gira e abre a porta. Você vê um homem. O homem que você conhece. Mas você não tem mais medo, sente que é capaz de enfrentar esse homem, porque você renasceu. Renasceu e ele não pode mais nada contra você. E você é tão forte, tão forte, que pode perdoar, perdoar. Perdoar”.

Enquanto a sessão progredir, imagens de Laura e Vinícius irão aparecer. A garota vai dar a mão ao homem e dizer “Eu te perdoo, eu te perdoo. Eu… Eu renasci. Renasci”.

O capítulo deve ir ao ar no próximo dia 3 de março.

