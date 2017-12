Parece que a Globo está conseguindo recuperar o prestígio de suas novelas das 21 horas após uma temporada de baixa audiência. Depois do sucesso que foi A Força do Querer, sua substituta O Outro Lado do Paraíso já chegou batendo recorde. A mudança de fase da novela, ocorrida no fim de novembro, provocou um crescimento de 8,6 pontos de audiência, informa o colunista Maurício Stycer do UOL.

A última vez que algo parecido ocorreu foi com Senhora do Destino, em 2005, quando a audiência pulou 7 pontos em relação a semana anterior. O Outro Lado do Paraíso foi de uma média de 27,5 pontos em São Paulo na semana de 20 e 25 de novembro para 36,1 pontos na semana seguinte.